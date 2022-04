Oschersleben: Wie ist es denn nun richtig?

Oschersleben - Um es vorwegzunehmen: Dieser Beitrag wird nicht der letzte zum Thema Oschersleber oder Oscherslebener sein. Schließlich gibt es Unterschiede zwischen Schweineleber, Rinderleber und Oschersleber. Ich als zugezogener Thüringer will es aber nun wissen, wie es richtig ist. Was stimmt: Oschersleber oder Oscherslebener. Gefragt, getan, ich habe mit einigen Leuten aus Oschersleben gesprochen, die wissen sollten, wovon sie reden. Und kleiner Spoileralarm: In den nächsten Tagen werden Sie mich auch in der Fußgängerzone sehen, wie ich mir eben Sie kralle, um ihre Meinung einzuholen.