In Oschersleben ist aktuell die Kreuzung Nickelulk/Halberstädter Straße für Autofahrer gesperrt.

Oschersleben - vs/Jan Dahms

In der Bodestadt ist der Kreuzungsbereich Halberstädter Straße/Nickelulk/An der Burg am Montag, 14. Juli 2025 für den Autoverkehr gesperrt worden.

Nach Informationen aus der Stadtverwaltung wird vor Ort im Auftrag des Versorgungsunternehmens Avacon am Gasnetz gearbeitet. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen: Während der Nickelulk in Richtung Kreisverkehr Hornhäuser Straße gesperrt ist, können Autofahrer in der Gegenrichtung über Seitenstraßen ausweichen.

Offiziellen Angaben zufolge bleibt die Sperrung noch bis zum kommenden Freitag, 18. Juli, bestehen. Das Ende der Verkehrsbehinderung könnte sich allerdings noch um einige Tage verschieben. Denn die Bauarbeiten an der Kreuzung haben eine Woche später als ursprünglich geplant begonnen.