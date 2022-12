Oschersleben zollt dem Ehrenamt Respekt

Es gibt viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren - auch in Oschersleben. Die Stadt erkennt das Engagement einmal jährlich an - jeder kann daran seinen Anteil haben.

Oschersleben - Der Tag des Ehrenamtes, der alljährlich am 5. Dezember begangen wird, ist im Kalender der Stadt Oschersleben ein wichtiges Datum. Stadtrat und Verwaltung nutzen den Tag, um Ehrenamtliche, die sich durch ihr Wirken hervortun und eine überaus wichtige Arbeit in Oschersleben und den Ortsteilen leisten, mit dem Ehrenamtspreis zu würdigen. Das waren auch in diesem Jahr drei Akteure – genauer gesagt zwei Vereine und eine Einzelperson –, die der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung aus einer Reihe von Vorschlägen ausgewählt hatten.