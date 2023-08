Mit der Einweihung des Jugendzentrums ist die Neugestaltung des alten Bahngeländes in Oschersleben fertig. Was in der neuen Mitte der Stadt entstanden ist.

Oschersleben - Selbst Bürgermeister Benjamin Kanngießer muss als gebürtiger Bodestädter, der täglich in seiner Heimatstadt unterwegs ist, schon mal ein Foto zur Hand nehmen, um sich daran zu erinnern, wie das einstige Gelände zwischen Bahnhof und dem ehemaligen Bahnübergang in der Fabrikstraße einmal aussah.

In jedem Fall erinnert er sich an einen Trampelpfad, der vielen Menschen als Abkürzung diente.

Mit der Einweihung des Jugend- und Freizeitzentrums (JFZ) mit Bahnspielplatz und Multifunktionssportspielplatz ist der (vorerst) letzte Puzzlestein bei der Neugestaltung des Bahnareals unter der Devise „Mitten in Oschersleben“ gesetzt. Dieses Ereignis führte am gestrigen Freitag im neuen Jugendzentrum viele Menschen und Politikprominenz zusammen, allen voran Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, Stadträte, Landrat Martin Stichnoth, Vertreter der Volkssolidarität Kinder-, Jugend- und Familienwerk gGmbH als Betreiberin des Jugendzentrums, Vertreter der Bauherren, Auftragnehmer, Geschäftspartner und Mieter zusammen. Ab Mitte Oktober werden es die Jugendlichen aus Oschersleben und Umgebung sein, die das neue Haus mit Leben füllen. Stellvertretend für die jüngere Generation nahm Cornelia Kurowski, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Kinder-, Jugend- und Familienwerk gGmbH Sachsen-Anhalt, den Schlüssel für das neue Haus entgegen. „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir als Volkssolidarität das Vertrauen erhalten haben, hier an diesem neuen Standort die offene Kinder- und Jugendarbeit voranzubringen“, sagte Cornelia Kurowski.

Viele Gedanken haben sich die Stadtväter gemeinsam mit der Bewos gemacht, wie das Jugend- und Freizeitzentrum aussehen könnte. Ein Workshop mit Schülern aus drei Oschersleber Schulen sorgte für mehr Klarheit. Viele Ideen haben die Jugendlichen seinerzeit unterbreitet, aufgeschrieben, wie das Jugendzentrum aussehen soll und was alles hineingehört. Und so haben auf dem „Wunschzettel“ auch eine Waschmaschine und ein Trockner gestanden. Sie haben tatsächlich einen Platz im neuen Haus bekommen. „Zu uns kommen eben auch Jugendliche aus schwierigen Bedarfsgemeinschaften“, so Cornelia Kurowski.

Der Multifunktionsplatz werde von den Jugendlichen bereits gut angenommen. Foto: Yvonne Heyer

Die Fördermaßnahme „Jugend- und Freizeitzentrum auf dem Bahnareal“ umfasste den Neubau des Gebäudes einschließlich der Erschließung und Kultivierung des Geländes vom Busbahnhof bis zum Neuen Weg. Im Dezember 2019 erhielt die Stadt Oschersleben den Fördermittelbescheid. Die Baugenehmigung wurde im März 2021 erteilt, der 1. Spatenstich konnte am 26. August 2021 erfolgen. Es folgte das (R)Dichtfest am 1. Februar 2022. Das Gebäude konnte im Dezember 2022 fertig gestellt werden. Die Fertigstellung der Freianlagen mit Spielplatz und Multifunktionsplatz verzögerten sich bis August 2023. Die Verzögerungen seien die „Nachwehen“ der Coronapandemie.

Unmittelbar hinter der Schwimmhalle befindet sich der Bahnspielplatz. Foto: Yvonne Heyer

Hinsichtlich der Baukosten kann an dieser Stelle etwas vermeldet werden, was heute wohl ganz selten ist: Die von Anfang an geplanten Gesamtkosten von 4,1 Mio Euro wurden gehalten. Insgesamt flossen 2,7 Millionen Euro Fördermittel. Die Baukosten untergliedern sich in 2,4 Millionen Euro für den Neubau des Jugend- und Freizeitzentrums (Fördermittel 1,6 Millionen Euro). Für die Herstellung der Freianlagen mit Spielplatz, Multifunktionsspielplatz, Zuwegungen und Begrünung auf dem Bahnareal wurden 1,7 Millionen Euro (Fördermittel 1,1 Millionen Euro).

Im Inneren gliedert sich das JFZ in einen 260 Quadratmeter großen Veranstaltungs- und Aktivraum mit einer integrierten Bühne, eingebauten Sitznischen, mittiger Kochinsel und einem zentralen 15 Quadratmeter großen Servicebüro. Der Bühnenbereich kann durch eine mobile Trennwand abgetrennt werden. In dem Bereich zwischen Büro und den Sitznischen gibt es einen Küchenblock, der von allen Seiten gut zugänglich ist. Der südliche Bereich des großen Veranstaltungsraumes ist für eine offene Jugendarbeit geplant. Zwei angrenzende 45 Quadratmeter große Räume können als Gruppenraum und für Hausaufgaben getrennt oder durch Öffnen der mobilen Trennwand auch gemeinsam genutzt werden. Durch den Einsatz der mobilen Trennwände wird eine flexible Nutzung möglich.