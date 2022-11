Friedensmahnmal für Magdeburg Oschersleber Berufsschüler werden zu Künstlern

An der Europaschule in Oschersleben werden angehende Kinderpfleger zu Künstlern. Bei einer Projektwoche beteiligen sich die Berufsschüler an einem Friedensmahnmal des aus der Börde stammenden Künstlers Marcus Barwitzki. Das Kunstwerk „Floris Pax“ soll 2024 im Elbauenpark in Magdeburg ausgestellt werden.