134 Mal kam die Oschersleber Wehr im Jahr 2023 zum Einsatz. So wie hier bei einem Brand in der Stadt.

Oschersleben - vs

Bei ihrer Jahreshauptversammlung zieht die Oschersleber Feuerwehr eine Bilanz des vergangenen Jahres. So konnte Ortswehrleiter Carsten Loof in seinem Bericht auf ein einsatzreiches und abwechslungsreiches Jahr 2023 zurückblicken.

Insgesamt 134 Mal wurde die Oscherslebener Feuerwehr demnach zu Einsätzen alarmiert. Auf einige Einsätze wurde dabei genauer eingegangen. So brannte im Oktober etwa der Keller eines Einfamilienhauses und forderte mehrere Feuerwehren über Stunden, um den Brand löschen zu können. Nur wenige Tage später brannte es in einem Wohnhaus in der Schillerstraße, wobei eine Person ums Leben kam. All diese Einsätze könne man natürlich nur abarbeiten, wenn hierfür im Vorfeld eine gute Aus- und Fortbildung stattfinde, heißt es. Einer der Höhepunkte in 2023 war demnach beispielsweise die Indienststellung einer neuen Drehleiter und der Baubeginn des neuen Gerätehauses in der Lüneburger Straße.

Zahlreiche Aktionen hat es auch bei der Jugendfeuerwehr mit aktuell 20 Mitgliedern gegeben. So hätten die Kinder- und Jugendlichen etwa neben Sportfest und Sommerlager auch an einem Orientierungsmarsch in Altbrandsleben teilgenommen, berichtet Jugendfeuerwehrwart Kevin Löhning.

Ehrungen der Oschersleber Feuerwehrleute

Während der Jahreshauptversammlung wurden auch Beförderungen und Ehrungen von Ortswehrleiter Carsten Loof und Bürgermeister Benjamin Kanngießer durchgeführt.

Zur Feuerwehrfrau und -mann wurden Josephine Weste, Marvin Hundertmark, Jonas Nist, Julian Kanitz und Elias Vagts befördert. Kevin Löhning wurde zum Oberlöschmeister und Kamerad Sebastian Schröder zum Hauptlöschmeister befördert. Ferdi Isecke bekam zudem den Ehrenstern in Bronze des Feuerwehrverbandes Börde verliehen.

Detlef Lessmann und Hans Werner Krebs wurden aus den aktiven Einsatzdienst verabschiedet und erhielten hierfür jeweils eine Erinnerungsleinwand mit Fotos für ihre 31-jährige und 47-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr Oschersleben. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde Kevin Löhning als einziger Bewerber zum stellvertretenden Ortswehrleiter gewählt.