Haustier Oschersleber Hundefreunde bieten Erste Hilfe für ihre Tiere

Wenn es dem besten Freund des Menschen mal nicht so gut geht, dann ist nicht immer gleich ein Tierarzt in der Nähe. Die Pfotenfreunde Börde in Oschersleben haben deshalb zu einem Erste-Hilfe-Kurs für Hunde eingeladen.