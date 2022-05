Motorsport Oschersleber Kart-Nachwuchs fährt zu großen Erfolgen

Spricht man von Motorsport in Oschersleben, dann spricht man meist vom MSC und der Motorsport Arena. Doch mit Blick in Richtung Kart und Nachwuchsarbeit macht man es sich da zu leicht. Neben dem MSC gibt es auch noch die RSG Oschersleben, in der sich alles nur um Karts dreht.