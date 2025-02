Die Kindertagesstätte St. Franziskus in Oschersleben ist komplett saniert. Was sich damit für die Kinder und Erzieher verändert hat.

Oschersleben - Mit einem Monat Verspätung wurde jetzt die Segnung der Kindertagesstätte St. Franziskus nachgeholt. „Diese Tradition ist uns sehr wichtig und findet normalerweise am Tag der Heiligen Drei Könige, also am 6. Januar, statt. Aber zu diesem Zeitpunkt war unsere Kita noch eine Baustelle“, erzählt die Leiterin der Einrichtung in Trägerschaft der katholischen Kirche, Kristin Hohmann.