Oschersleber Motorsport-Arena bietet Breitensport

Die Motorsport-Arena Oschersleben ist auch eine Plattform für den Breitensport und die Nachwuchsförderung. Neben den zahlreichen Motorrad-Trainings sind Breitensport-Veranstaltungen vor allem in der Nebensaison elementarer Bestandteil der Arbeit hier.

Auf Mini- und Pocketbikes können schon ganz junge Fahrer Rennsportfeeling erfahren. So gibt ein Einführungslehrgang den Nachwuchssportlern ab fünf Jahren auf der Kartbahn die Möglichkeit, ihren ganz eigenen Wettbewerb zu starten.

Oschersleben - Der Norddeutsche ADAC Tourenwagen Cup (NATC) hat in diesem Jahr die Saison in der Motorsport-Arena Oschersleben eröffnet. Entstanden ist der NATC aus dem schon lange bestehenden Bördesprint. Dieser wurde vor 25 Jahren vom erster Geschäftsführer der Motorsport-Arena, Peter Rumpfkeil, ins Leben gerufen, um Hobbyfahrern, Breitensportlern und Fahrern der Region eine bezahlbare Basis für den Einstieg in den professionellen Motorsport zu bieten.