Oschersleber Rennteam Schubert zufrieden mit Auftakt in der Motorsport-Arena

Oschersleben - Es hat in diesem neu begonnenen Rennjahr noch nicht für ein Podium gereicht, auch nicht in Oschersleben, selbst wenn es sich viele Fans erwartet und gewünscht haben. Platz acht am Sonnabend und am Sonntag Platz vier für eines der schwarzen Monster aus dem Haus BMW, die Schubert Motors in der heimischen Garage nahe der Motorsport-Arena Oschersleben, zum Predator ihrer Leistungsklasse weiterentwickelt hat.