Oschersleber Schule pflegt über Erasmus Kontakte nach Estland und Ungarn

Der Austausch mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern ist seit einiger Zeit in der Oschersleber Puschkin-Gemeinschaftsschule in den Fokus gerückt.

Unter Anleitung von Lehrerin Franka Krätsch (2. von rechts) hat die Klasse 5a allerhand Weihnachtsdekoration zum Verschicken an die Schüler in Estland und Ungarn gebastelt.

Oschersleben - Heimlichkeit ist schon vor dem ersten Advent in die Klassenzimmer der drei fünften Klassen in der Oschersleber Gemeinschaftsschule „A. S. Puschkin“ eingezogen. Übrigens zeitgleich wie auch jeweils in einer Schule in Estland und in Ungarn. Hier nämlich wird zur gleichen Zeit das gleiche Projekt verfolgt – Erasmus+, ein Programm für Bildung, Jugend und Sport der Europäischen Union, macht es möglich.