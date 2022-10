Oschersleber St. Martin-Grundschule wirbt beim Herbstfest für sich

Oschersleben - Den Herbst haben die Pädagogen und Schüler der Oschersleber St. Martin-Grundschule in diesem Jahr nicht nur mit dem Erntedank, sondern auch mit dem Festgedanken verbunden. So waren jüngst zum Herbstfest auch die Türen der Grundschule weit geöffnet. Wie Schulleiterin Claudia Beckurs sagt, waren so auch Eltern, die sich vorstellen können, ihre Kinder künftig an der Schule beschulen zu lassen, eingeladen, sich ein Bild zu machen und mit den Lehrern ins Gespräch zu kommen.