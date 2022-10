Oschersleber Tafel profitiert von der Spendenfreude der Kart-Piloten

Foto: C. Arendt-Nowak

Am Ende der Führung durch das Soziale Zentrum überreichten die Lions-Clubmitglieder Olaf Ruppert, Thomas Krause und Jörg-Uwe Neubauer (2. bis 4. von rechts) einen symbolischen Scheck.

Oschersleben - Bei mehreren Hilfsaktionen, die die Männer des Lions-Clubs Oschersleben in den vergangenen Monaten gestartet haben, lag ein Fokus auf den Opfern des Angriffskriegs in der Ukraine. Das konnte jüngst Olaf Ruppert als Präsident auch berichten, als Vertreter des Lions-Clubs die Tafel in Oschersleben besuchten.