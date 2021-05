Per Online-Kursus zum professionellen Babysitter

Bereits in den Vorjahren, wie hier in Kroppenstedt, hat LIba Babysitterkurse angeboten.

Von Yvonne Heyer

Kroppenstedt l In Zeiten von Corona hat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch einmal einen ganz anderen Stellenwert erlangt: Junge Familien sind durch Homeschooling und Kinderbetreuung neben ihrem Job oft stark belastet. Um die Möglichkeiten einer flexiblen, individuellen Kinderbetreuung oder, auch Hausaufgabenhilfe im lokalen Umfeld zu verbessern und den Eltern die Sicherheit zu geben, dass „ihr“ Babysitter für die Kinderbetreuung geeignet ist und über entsprechende Grundkenntnisse verfügt, finden noch bis Mitte nächsten Jahres Babysitterkurse im Landkreis Börde statt.

Wie der Verein LiBa „Besser essen, mehr bewegen“ als Projektträger berichtet, haben im April bereits 13 Teilnehmer den ersten Babysitterkurs im Online-Format erfolgreich abgeschlossen. Nun lädt der Verein für Juni zu einem weiteren Babysitterkurs ein. Corona bedingt wird auch dieser Kurs online via Zoom stattfinden. Kurs-Termine sind: Donnerstag, 10. Juni von 18.30 bis 20 Uhr, Freitag, 11. Juni, von 7.30 bis 20.30 Uhr, Sonnabend, 12. Juni, von 9 bis 14 Uhr, Donnerstag, 17. Juni, von 18.30 bis 20 Uhr, Freitag, 18. Juni, von 17.30 bis 20.30 Uhr und Sonnabend, 19. Juni, von 9 bis 14 Uhr. Ein Prüfungstermin werde separat vereinbart und bekannt gegeben.

Zu den Themen des 17-stündigen Kurses berichtet Vereinsvorsitzende Evelyn Brämer , dass die Entwicklung des Kindes, Erste Hilfe am Kind, Umgang mit schwierigen Situationen, altersgerechte Beschäftigungsmöglichkeiten, Pflege und Gesundheit sowie Rechte, Pflichten, Versicherung und Verträge im Kurs eine Rolle spielen werden. Dementsprechend sind im Referententeam Experten unterschiedlicher Fachrichtungen, wie ein Medizinpädagoge, eine Dozentin in der Erzieherausbildung und ein Jurist, vertreten. Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei.

Teilnehmen kann jeder, der zuverlässig und verantwortungsbewusst ist, Freude am Umgang mit Kindern hat und im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten für die Kinderbetreuung zur Verfügung steht. Jugendliche müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Für Jugendliche, die nach der Schule als au pair arbeiten möchten oder sich für eine pädagogische Ausbildung interessieren, ist der Kurs zudem eine gute Vorbereitung. Nach oben gibt es keine Altersgrenze. „Auch reifere Damen und Herren, die Lust und Zeit haben, jungen Familien zu helfen, sind als Kursteilnehmer herzlich willkommen“, so Evelyn Brämer.

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses erhalten die frisch gebackenen Babysitter ein Zertifikat und werden in einen regionalen Babysitterpool aufgenommen. Babysitter aus dem Pool werden entweder auf direkte Anfrage im LiBa-Familienservicecenter oder über das Familienportal www.familienservice-rundum.de vermittelt. „Der Verein möchte auf diese Weise dabei unterstützen, dass Eltern und Babysitter leichter zueinanderfinden und hilft auch, wenn Familien die Kosten für den Babysitter nicht alleine stemmen können“, ist von Evelyn Brämer weiter zu erfahren.

Anmeldungen für den Online-Babysitterkurs sind ab sofort im Familienservicecenter des LiBa unter 039203/75?39?10 oder besser noch per E-Mail an info@liba-bemb.de unter Angabe der Kontaktdaten und des Geburtsdatums möglich. Dort erhalten Interessierte weitere Informationen. Für die Teilnahme am Online-Kurs ist ein Endgerät/Laptop mit Kamera und Mikro erforderlich. Eine technische Einweisung findet vor Kursbeginn statt.

Der Online-Babysitterkurs findet im Rahmen des Projektes „Koordination Netzwerk Familie“ in der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Börde“ statt und wird über Leader, vom Landkreis Börde und aus Eigenmitteln des LiBa gefördert.