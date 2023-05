Es sind alltägliche Chemikalien, die in hoher Konzentration gesundheitsschädlich sein könnten. Bei Recherchen wurden PFAS-Stoffe auch im Raum Oschersleben nachgewiesen.

Bundesweit wurden PFAS-Chemikalien an 1500 Orten nachgewiesen – darunter auch im Raum Oschersleben.

Oschersleben - Sie kommen etwa in beschichteten Pfannen, Regenjacken, Geschenkpapier und Löschschaum vor: Sogenannte PFAS, per- und polyfluorierte Chemikalien, sind alltäglich. Sie bezeichnet eine Gruppe von über 10000 künstlich hergestellten Stoffverbindungen. Diese werden etwa in der Industrie eingesetzt, weil sie sowohl fett- als auch wasser- und schmutzabweisend sind.