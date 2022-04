Pflegefachkräfte der Zukunft

Die Absolventen des diesjährigen Ausbildungsjahrgangs in der Gesundheits- und Krankenpflege am Helios Bildungszentrum Jerichower Land feiern ihren Abschied.

Neindorf - Nach 2.500 Stunden im praktischen Einsatz und 2.100 Stunden theoretischem Unterricht bekommen insgesamt 18 Absolventen ihre Zeugnisse überreicht. Die Fachpflegekräfte kommen aus den Helios Kliniken in Burg, Neindorf, Zerbst/Anhalt und Köthen die Ausbildungszeit in der Gesundheits- und Krankenpflege ihre Ausbildung beendet. „Sie haben also beste Voraussetzungen für einen reibungslosen Übergang in die Berufspraxis“, sagt Michael Lange, Klinikgeschäftsführer der Helios Bördeklinik, den Absolventen stolz.