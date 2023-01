Plattdeutsch als Lebensaufgabe: Die Oschersleberin Eva Brandt wird 90 Jahre alt

Die Plattdeutsch-Autorin Eva Bandt aus Oschersleben ist eine Institution in Sachen Mundart. Auch im hohen Alter brennt sie für diese Sprache.

Sie „brennt“ für die plattdeutsche Sprache und setzt sich seit vielen Jahren für den Erhalt und für die Weitergabe dieser besonderen Mundart ein: Eva Brandt feuert am 21. Januar 2023 ihren 90. Geburtstag.

Oschersleben - „Muss das sein?“ So ganz einverstanden ist Eva Brandt nicht, dass sie an ihrem 90. Geburtstag in der Zeitung gewürdigt werden soll.