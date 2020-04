In Oschersleben und Hornhausen kam es am Wochenende zu Diebstählen. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Während in Oschersleben das "Dänische Bettenlager" Ziel von Dieben wurde, wurde in Hornhausen eine Werkzeugbox aufgebrochen.

Oschersleben/Hornhausen (vs) l In Oschersleben (Landkreis Börde) wurden vom Außengelände des "Dänischen Bettenlagers" am vergangenen Wochenende Gegenstände entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Außenlager und klauten eine gesicherte Auflagenbox mit einigen Auflagen.

Aufbruch einer Werkzeugbox

Die Werkzeugbox auf der Pritsche eines Pickup wurde in der Nacht vom 25. zum 26. April in Hornhausen aufgebrochen. Aus der Box wurden Werkzeugmaschinen im Wert von ca. 2500 Euro entwendet.

Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.