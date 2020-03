In Oschersleben fand ein Einbruch statt. Symbolfoto: Archiv/Rene Ruprecht/dpa

In Oschersleben (Landkreis Börde) wurde am Wochenende in eine Gartenlaube in "Storchshöhe" eingebrochen.

Oschersleben (vs) l Am Sonntag, 1. März, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in eine Gartenlaube der Gartenanlage "Storchshöhe" in Oschersleben im Landkreis Börde eingebrochen wurde. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Laube und einem Geräteschuppen. Entwendet wurde eine Heckenschere. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Schlagwörter zum Thema: Landkreis Börde | Gartenhaus | Garten | Kleingarten | Kleingartenverband | Polizei | Einbrecher | Diebe | Einbruch | Diebstahl | Einbrüche Sachsen-Anhalt | Polizei Sachsen-Anhalt | Oschersleben | Schrebergarten |