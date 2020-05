In das Sportlerheim in Gröningen wurde eingebrochen. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Am Wochenende wurde in das Sportlerheim in Gröningen (Landkreis Börde) eingebrochen.

Gröningen (vs) l Durch unbekannte Täter wurde zwischen dem 23. und 24. Mai in das Vereinsheim auf dem Spotplatz in Gröningen eingebrochen. Die Täter versuchten einen Flachbildfernseher zu entwenden. Dabei fiel dieser zu Boden und wurde beschädigt. Die Schränke im Innenraum des Gebäudes wurden durchsucht. Der Schaden wurde noch nicht genau beziffert. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zu den Tätern geben Sie bitte unter der Rufnummer 03904/4780.

