In Gröningen häufen sich die Einsätze der Feuerwehr. Jetzt ist wieder eine Gartenlaube bis auf die Grundpfeiler niedergebrannt.

Viel ist von der Gartenlaube am Gröninger Prälatenberg nicht mehr übrig. Sie ist in der Nacht vollständig niedergebrannt.

Gröningen - Wieder waren Feuerwehr und Polizei in Gröningen gefragt. Am frühen Morgen erreichte die Einsatzkräfte die Meldung, dass eine Gartenlaube am Prälatenberg brennt. Als sie vor Ort ankamen, stand die Laube bereits vollständig in Flammen.

Unter schwerem Atemschutz löschten die Kameraden das, was noch übrig war - von der Gartenlaube blieb dennoch lediglich ein verkohltes Gerippe zurück. In dem Ortsteil der Verbandsgemeinde Westliche Börde ist es nicht der erste Einsatz dieser Art: in den vergangenen Monaten häufen sich hier die Brandereignisse.

Laubenbesitzer bietet Belohnung für Hinweise

Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 5000 Euro. Auch in diesem Fall hat sie Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen: Da der Eigentümer der Laube alle Sicherungen am Stromkasten ausgeschaltet hatte, sei ein technischer Defekt als Brandursache unwahrscheinlich. Für Hinweise auf den mutmaßlichen Täter hat der Besitzer eine Belohnung ausgesetzt.