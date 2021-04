Polizei nimmt die Sicherheit von Fahrradfahrern in den Blick

Verstärkte Kontrollen im Rahmen eines landesweiten Aktionstages / Gestohlenes Rad wird an Eigentümer zurückgegeben

Oschersleben l An vielen Stellen in Sachsen-Anhalt haben gestern verstärkt Verkehrskontrollen stattgefunden. Anlass dafür war die Kampagne „#MenschaufmRad – Sicher durch den Verkehr“ der Landespolizei. Auch in Oschersleben zeigten die Beamten Präsenz, unter anderem im Bereich des Busbahnhofes.

Wie Matthias Lütkemüller als Pressesprecher des Polizeireviers Börde erklärte, sind Radfahrer bei Unfällen mit Pkw oder Lkw besonders gefährdet. So etwas wie einen Airbag oder eine Knautschzone gebe es bei ihnen nicht. Doch Fahrradfahrer seien nicht immer nur Opfer, sondern manchmal auch mitverantwortlich für Unfälle - sei es durch Fehlverhalten oder durch technische Mängel an den Rädern. „Unser Ziel ist es deshalb, die Menschen zu sensibilisieren“, so Matthias Lütkemüller. Bei Bedarf wiesen die Beamten auf verkehrswidriges Verhalten oder Dinge wie fehlende Reflektoren hin. Ein Jugendlicher hatte während der Fahrt Kopfhörer auf und wurde über die damit zusammenhängenden Gefahren belehrt.

2020 wurden 13 Radfahrer bei Unfällen getötet

Wie das Innenministerium informiert, haben sich 2020 in Sachsen-Anhalt 2703 Verkehrsunfälle mit Radfahrer ereignet. 13 Fahrradfahrer seien dabei getötet worden. Dem Thema komme auch deshalb besondere Bedeutung zu, weil Radfahren im Rahmen der Corona-Pandemie beliebter geworden sei.

Im Zusammenhang mit der Kontrolle wurden die Beamten auch auf ein gestohlenes Fahrrad aufmerksam gemacht. Eine junge Frau erklärte ihnen, dass das Rad hinter einem Einkaufsmarkt angeschlossen sei und eigentlich ihrem Bruder gehöre. „Die Überprüfung des Sachverhalts bestätigte die Vermutung der Frau“, so Matthias Lütkemüller. Ein 16-Jähriger, der zuvor mit dem Rad unterwegs war, wurde zur Rede gestellt. Er berichtete, dass er das Mountainbike von einem Freund geschenkt bekommen habe.

„Der Bekannte hatte ihm nur mit auf den Weg gegeben, nicht auf der Straße damit umherzufahren. Dass das Fahrrad eventuell geklaut sein könnte, sei ihm aber nicht in den Sinn gekommen“, führt Matthias Lütkemüller aus. Die Polizisten nahmen die Personalien auf. Der Eigentümer konnte sich sein Rad vor Ort wieder abholen. Neben Radfahrern wurden aber auch andere Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dabei stellte die Polizei im Landkreis 41 Geschwindigkeitsverstöße fest.