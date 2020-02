Bereits zum dritten Mal in drei Wochen wurde in ein Lokal in Oschersleben (Landkreis Börde) eingebrochen.

Oschersleben (vs) l Am Wochenende wurde wieder in der "Waldschenke am Wiesenpark" in Oschersleben im Landkreis Börde eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist es der dritte Einbruch in den vergangenen drei Wochen. Laut weiteren Angaben stiegen die Täter über ein Fenster ein und klauten eine Videokamera, die die Diebe Aufzeichnen sollte.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.