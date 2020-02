In Barneberg (Landkreis Börde) haben Diebe einen Zigarettenautomaten gestohlen.

Barneberg (vs) l In Barneberg im Landkreis Börde wurde ein Zigarettenautomat gestohlen. Der Automat befand sich an einer Hauswand. Er wurde von bislang unbekannten Tätern in der Nacht vom 23. zum 24. Februar abgebaut und mitgenommen.

Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.