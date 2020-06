In Ohrsleben hantierten drei Männer an einer Straßenwalze herum. Die Polizei machte daraufhin einen großen Fund. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Ohrsleben hantierten drei Männer an einer Straßenwalze herum. Die Polizei fand daraufhin jede Menge Diebesgut.

Ohrsleben (vs) l Drei Männer wurden von der Polizei erwischt, als sie an einer Straßenwalze hantierten. Die Männer im Alter von 27,28 und 36 Jahren gehören allerdings nicht zur Baufirma und daher bekam die Polizei einen Hinweis. Besonders skurril: Einer der Männer war während der Aktion auffällig am tanzen.

Ein Mercedes befand sich in unmittelbarer Nähe zur Straßenwalze und konnte den Männern zugeordnet werden - allerdings befand sich der Eigentümer des Pkw nicht unter den Männern. Ob der Eigentümer wusste, dass die drei Männer mit dem Auto unterwegs waren, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Als die Beamten das Auto und die Männer überprüft haben, stellten sie fest, dass die Männer diverse Betäubungsmittel, "Polenböller" und auch Einbruchswerkzeug bei sich hatten.

Die Beamten entschieden, auch das Grundstück des 36-Jährigen zu durchsuchen - und sie wurden fündig. "Es wurden zahlreiche Kennzeichen gefunden, die entwendet worden waren. Weiterhin wurden ein Quad und ein entwendetes Kraftrad, sowie mehrere Fernseher und Werkzeugmaschinen sichergestellt", teilt die Polizei mit. Zum Abtransport des Diebesguts wurde ein Lkw benötigt.