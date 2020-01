Ohne Fahrerlaubnis war ein Mann in Oschersleben mit seinem Motorroller unterwegs. Symbolbild: Martin Rieß

In Oschersleben (Landkreis Börde) war ein 29-jähriger Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs und wurde gestoppt.

Oschersleben (vs) l Bei einer Verkehrskontrolle in Oschersleben im Landkreis Börde wurde am Dienstag, 21. Januar, gegen 18.30 Uhr ein Motorroller-Fahrer angehalten.

Während der Maßnahmen erklärte der 29-jährige Mann, dass er gar keine Fahrerlaubnis hat. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.