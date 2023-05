Wirtschaft in Oschersleben

Fotos: C. Arendt-Nowak

Leon Jerchel lässt Steven Schröder (vorn) in der Werkstatt von Schubert Motors schon mal den Schraubenschlüssel ansetzen.

Oschersleben - Einmal in vierzehn Tagen führt der morgendliche Weg die Neuntklässler Luca Damaske und Steven Schröder nicht wie üblich in die Oschersleber Gemeinschaftsschule „A. S. Puschkin“, sondern zur Arbeit. Im zweiwöchigen Rhythmus steht mittwochs der Praxislerntag an.