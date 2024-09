Veranstaltung in der Börde Programm zum Tag der Regionen 2024 in Oschersleben: Was für ein Programm geplant ist

Beim Tag der Regionen in der Oschersleber Innenstadt zeigen am Sonntag, 29. September 2024 mehr als 80 Aussteller, was der Landkreis vor allem kulinarisch zu bieten hat. Was außerdem geplant ist.