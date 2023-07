Prominente Hotelgäste Warum Stars wie Heino, Steffen Henssler und Co. in Oschersleben übernachtet haben

Die Rennen in der Motorsport- Arena Oschersleben ziehen zahlreiche Gäste in die Region. Unter ihnen sind auch immer wieder prominente Besucher, die dann meist im Hotel direkt neben der Rennstrecke übernachten. Neben den Rennfahren selbst sind das etwa Musiker und TV-Stars. Ein bekannter Gast bleibt den Betreibern in besonderer Erinnerung.