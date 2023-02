Der Zustand der Brücke am Park von Hornhausen könnte besser sein. Abriss droht. Die Ortschaftsräte sind dagegen und verweisen auf die Bedeutung des Übergangs.

Protest gegen den Abriss einer Brücke in Hornhausen

Wolfgang Zahn, Matthias Brückner und Björn Löffler schauten sich die Brücke vor Ort an.

Hornhausen - In der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Hornhausen erhitzte eine Brücke die Gemüter. Ursache ist die Kunde, dass eine Brücke, die am Park über den Goldbach führt, abgerissen werden soll. Hornhäuser – allen voran die Ortschaftsräte – wollen sich damit nicht zufrieden geben und die Brücke zumindest als Fußgängerbrücke erhalten. Einstimmig wurde dem Antrag von Ortschaftsrat Matthias Brückner zugestimmt, der Stadtverwaltung den Vorschlag zum Erhalt des Verkehrsweges für Fußgänger und Fahrradfahrer zu unterbreiten.