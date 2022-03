Rappelvolle Innenstadt und satte Besucher

Am Wochenende haben es sich viele Oschersleber und Besucher der Stadt an der Bode richtig gut gehen lassen. In Oschersleben war Streetfood-Festival angesagt.

Oschersleben - Zum Streetfood-Festival war von Freitag bis Sonntag ein Tross mit fast 30 Wagen angereist, um in der Oschersleber Innenstadt verschiedenste kulinarische Leckereien und jede Menge gutes Craft-Beer anzubieten. Und das kam gut an. Die Innenstadt war rappelvoll und Oschersleber und Gäste der Stadt an der Bode ließen es sich richtig gut gehen. Auch die Oschersleberin Babette Cöln und ihre Familie ließen sich das nicht entgehen. „Wir waren am Samstag und am Sonntag natürlich mit der ganzen Familie dabei“, so Babette Cöln, während sie sich mit Ihrem Sohn einen Langos teilt. Und das der richtig gut ist, das ist verbrieft. Die Macher, das Team um den gebürtigen Ungarn Csuba Bicskei, wissen schließlich, wie es geht.