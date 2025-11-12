Der Bauhof der Stadt Oschersleben gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Welche Aufgaben haben die Mitarbeiter täglich zu bewältigen und wie ist die städtische Abteilung aufgestellt?

Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (2. von rechts) bei der Übergabe eines Multicar an die Mitarbeiter des Bauhofs

Oschersleben - Die Mitarbeiter des Bauhofs sind im Gebiet der Bodestadt und ihren Ortsteilen nahezu überall anzutreffen und beispielsweise in ihren Multicars nicht zu übersehen. Verantwortlich sind sie etwa nicht nur für die Reparaturen an Straßen-, Geh- und Radwegen in der Region oder für die Spielplätze, sondern sie streuen auch in diesem Jahr wieder die Straßen im Winterdienst. Aber mit welchen Aufgaben haben die Mitarbeiter tagtäglich zu tun und wie ist der Bauhof der Stadt genau aufgestellt?