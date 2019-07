Ein Hund hat in Oschersleben eine 85-Jährige verletzt. Dabei wollte der Welpe offenbar nur spielen.

Oschersleben (vs) l Wie die Polizei erst am Dienstag, 16. Juli, mitteilte, wurde bereits am 1. Juli eine 85-jährige Frau verletzt, als sie in Oschersleben an einem Glascontainer Altglas entsorgen wollte. Sie hatte gerade ihren Rollator abgestellt, als ein Hoftor sich öffnete und ein fünf Monate alter Rottweiler auf die Straße sprang.

Da die ältere Dame Angst vor Hunden hatte, erschrak sie und geriet ins Straucheln. In diesem Moment sprang der Welpe an ihr hoch und sie stürzte zu Boden. Dabei wurde die Rentnerin verletzt. Die 31-jährige Halterin des Hundes alarmierte einen Rettungswagen und versorgte die ältere Dame. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen kam es zu keinem Hundebiss.