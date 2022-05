Rettungsdienste im zweiten Corona-Jahr - Bilanz aus Oschersleben und Wanzleben

Oschersleben/Wanzleben - Das zweite Jahr in Folge, in dem Corona das gesellschaftliche Leben in den Ruhemodus versetzt. Während pandemiebedingt manche in Kurzarbeit gehen oder von Zuhause aus im Homeoffice ihrer Arbeit nachkommen, sind Rettungsdienste auch während Corona rund um die Uhr im Einsatz. Unter teils erschwerten Bedingungen, wie sich zeigt.