Hochwasserschutz Riesige Fundamente für neue Uferwände Krottorf

Die ersten Rammarbeiten sind abgeschlossen. Die ersten Vorarbeiten für die neuen Uferwände sind ebenso beendet. Die Arbeiten zum Hochwasserschutz am Mühlgraben in Krottorf sind in den vergangenen Monaten weiter vorangekommen.