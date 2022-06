„Rock im Stadion“: Große Party zum kleinen Preis

Wieder mal ein Heimspiel für die Jungs von „Norfolk“: Die Hötensleber lassen es am kommenden Wochenende im „Glück auf“-Stadion krachen. Zur Rocknacht läuft außerdem die Band „Marry in Black“ auf.

Norfolk, hier beim Videodreh im vergangenen Jahr, präsentieren am Sonnabend bei "Rock im Stadion" auch die Lieder ihres jüngsten Albums.

Hötensleben - Vom Grenzdenkmal zum Rathaus und nun auf den Sportplatz – die Gemeinde Hötensleben fährt ihre traditionsreiche Live-Konzertveranstaltung abermals an neuer Stelle auf und heißt für Sonnabend, 11. September, also zu „Rock im Stadion“ willkommen. Der Standortwechsel ist vor allem den organisatorischen Umständen geschuldet, die an der weitläufigeren Sportstätte einfacher umgesetzt werden können.