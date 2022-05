Saison im Harbker Schlosspark endlich wieder mit Musik eröffnet

Harbke - Musik in der Orangerie, sobald die Bäume grünen, das ist in Harbke eigentlich eine Selbstverständlichkeit, so gewohnt wie das dreifach donnernde „Helau!“ am 11. November vor dem Rathaus und so vertraut wie das Krichengeläut. Doch diese Normalität ging für mehr als zwei Jahre jäh verloren. Der Pandemiehammer zerschmetterte sowohl 2020 als auch 2021 jegliche Vorbereitungen und Hoffnungen für die beliebten Konzertreihen im Herzen des Harbker Schlossparks. Tristesse statt Gute-Laune-Takt.