Farbenfroh zeigt sich der Flur in der Grundschule Kroppenstedt. Lehrer und Schüler haben sich für dieses Farbkonzept gemeinsam entschieden.

Kroppenstedt l Die Kroppenstedter Grundschüler haben am 1. März, als sie allesamt zum Präsenzunterricht zurückkehrten, sicher nicht schlecht gestaunt. Der Schulflur ist fertig saniert und erstrahlt farbenfroh, die Mädchen und Jungen können mit elektronischen Tafeln analog und digital lernen. Und zu guter Letzt ist auch der Trinkbrunnen offiziell zur Nutzung freigegeben. Die neuen Uhren sollen an dieser Stelle auch nicht vergessen werden. Viele kleine Schritte sorgen also dafür, der kleinen Grundschule eine Zukunft zu geben.



Obwohl, so klein sind die Schritte nun auch wieder nicht. Hat doch die Gemeinde Westliche Börde in die Anschaffung der elektronischen Tafeln für alle vier Grundschulstandorte der Kommune, wenn auch mit Unterstützung von Fördermitteln, nicht unerheblich investiert. Dieser Fakt trifft auch für die energetische Sanierung des Schulflures in der Kroppenstedter Schule zu.



Zimmerdecken mit LED-Lampen

Rund 300000 Euro sind in die Sanierung der Kroppenstedter Grundschule geflossen. Davon sind 220000 Euro Fördermittel, die Gemeinde Westliche Börde leistete einen Eigenanteil von zehn Prozent. Da sich die Investitionssumme, geplant waren ursprünglich 260000 Euro, erhöhte, muss die Gemeinde 40000 Euro „nachschießen“. Die Fördermittel erhielt die Gemeinde entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen. Die Finanzmittel reichten, um das Erdgeschoss des Schulgebäudes brandschutztechnisch zu ertüchtigen und eine brandschutztechnische Abschottung zum Obergeschoss herzustellen. Zudem wurden Elektroinstallationen sowie Maler-und Fußbodenarbeiten ausgeführt. Ebenso wurde eine Akustikdecke zur Reduzierung des Lärmpegels eingebaut. Die Zimmerdecken wurden mit LED-Lampen ausgestattet.



Das Anfang der 1980er Jahre gebaute Kroppenstedter Schulgebäude wurde zudem fit für die moderne Datentechnik gemacht. Die Schule wird an das in Bau befindliche Glasfasernetz der Verbandsgemeinde Westliche Börde angeschlossen. Das Wlan für die Netzwerktechnik ist technisch vorbereitet. Die dafür nötigen Kabel wurden bei der Sanierung bereits in den Klassenräumen verlegt.



Moderne Einrichtung

Im Zuge der Sanierung bekam jedes Klassenzimmer ein modernes Waschbecken, denn die alten Installationen genügten nicht mehr den geforderten Standards. Gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie sei das regelmäßige Händewaschen, zu dem die Schüler von ihren Lehrerinnen angehalten werden, wegen der Hygienebestimmungen besonders wichtig. Im Flur wurden eine magnetische Tapete angebracht. Hier können Schülerarbeiten präsentiert werden. Auch Rauchschutztüren sind eingebaut. Allerdings waren die falschen geliefert worden, hier wird noch nachgebessert.



Um zumindest einen Teil des Strombedarfs der Grundschule Kroppenstedt zu decken, ist auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert.