Steinmetz Roland Gall hat seine ganze, auf 35 Jahre basierende, Berufserfahrung in die Sanierung des Kroppenstedter Freikreuzes gesteckt. Das berühmte Denkmal der Reithufenstadt erstrahlt schon bald im neuen Glanz.

Sanierung: Wann das Freikeuz von Kroppenstedt wieder in den Ort zurückkehrt

Kroppenstedt/Westerhausen - Seit einem letzten Besuch in den Werkstätten für Denkmalpflege in Westerhausen sind fünf Monate vergangen. Im April 2023 hat Steinmetz Roland Gall gut und gerne 200 Stunden am neuen Querarm für das Kroppenstedter Freikreuz gearbeitet.