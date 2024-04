Die Wanderausstellung will in Oschersleben bis zum 30. Mai 2024 Wege in eine zukunftsfähige Welt aufzeigen. Familientage und Fragestunde rund um Schau angekündigt.

Oschersleben - vs

Im Oschersleber Jugendzentrum auf dem früheren Bahngelände, Neuer Weg 3a, ist die Wanderausstellung „Wege in die Zukunft“ eröffnet worden. „Was wir essen und einkaufen, wie wir wohnen und uns fortbewegen, hat globale Auswirkungen. Viele davon sind problematisch – für die Umwelt und eine weltweite soziale Gerechtigkeit“, heißt es in der Ankündigung der „Regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte“ (RENN.Mitte), die diese Schau zusammengestellt hat.

Die Ausstellung, welche bis zum 30. Mai 2024 läuft, ist demnach für Interessierte ab zehn Jahren konzipiert und zeigt, wie durch Anpassung des eigenen Verhaltens, aber auch durch politisches und gesellschaftliches Engagement Wege in eine zukunftsfähige Welt eingeschlagen werden können. Ernährung, Kleidung, Mobilität, Wohnen, technische Geräte und der Übergang der Gesellschaft auf einen nachhaltigen Entwicklungspfad seien Themen der Ausstellung.

Die ersten Besucher waren Schüler der 7b der Puschkin-Sekundarschule. Sie wurden von Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) sowie von Ausstellungsorganisator und Klimaschutzmanager Thomas Neumann begrüßt. Kanngießer betonte während der Eröffnung, dass die Bodestadt ein eigenes Energie- und Klimaschutzkonzept erarbeitet habe und es seit Jahren erfolgreich umsetzte. Thomas Neumann verwies darauf, dass die Schau nicht nur Fragen aufwerfe, sondern auch mit Hilfe interaktiver Elemente sowie kurzen Filmen Antworten gebe. So habe in dieser Ausstellung auch jeder Besucher die Möglichkeit, seinen persönlichen ökologischen Fußabdruck zu ermitteln.

Veranstaltungen rund um die Ausstellung im Jugendzentrum Oschersleben

Zur Schau gehören auch Familientage, von denen der erste am Sonntag, 7. April, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr stattfindet. Am Montag, 8. April 2024, um 19 Uhr lädt Thomas Neumann gemeinsam mit der Landkreis-Klimaschutzmanagerin Theresa Köhler außerdem zu einer Fragestunde ein. Dabei geht es nach eigenen Angaben vor allem um die Klimaschutzkonzepte der Stadt und des Landkreises, um die Mobilität in der Zukunft sowie um den künftigen Strom und die künftige Wärme für die Bürger der Stadt Oschersleben.