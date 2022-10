„Schichtwechsel“ weckt in Oschersleben Chancen für mehr Inklusion

Oschersleben - Die Werkstatt für behinderte Menschen des Oschersleber Matthias-Claudius-Hauses ist für viele Unternehmen zu einem Partner geworden. Teilweise währt die Zusammenarbeit schon über viele Jahre, die Unternehmen vertrauen den Beschäftigten in den Werkstätten die Fertigung verschiedener Produkte an. Dennoch kommen sie selbst selten mit denen, die in den Werkstätten arbeiten, in Kontakt.