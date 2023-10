Der Umzug musste mehrfach verschoben werden. Nun war es am 29. September tatsächlich soweit: Die Ausleber Kita ist ins Schloss Trautenburg zurückgezogen. Schlossgespenst „Trauti“ muss nun nicht länger allein im Schloss hausen.

Sanierung in Ottleben

In den nächsten Tagen hat das Erzieherteam unzählige Kisten und Kartons noch auszupacken.

Ottleben - Freitag, 29. September, 14 Uhr: Die Kindertagesstätte „Schloss Trautenburg“ schließt das Übergangsquartier, alle Kinder sind zu diesem Zeitpunkt abgeholt. Der Umzug zurück ins alte, angestammte Domizil kann beginnen.

Alle Mitarbeiter des Bauhofes und sämtliche Fahrzeuge sind im Einsatz. Möbel und Umzugskisten werden in das Schloss gebracht und auf den verschiedenen Etagen verteilt.

Bauhof-Mitarbeiter sind große Hilfe

Neu gekaufte Möbel, wie beispielsweise die Küchen, oder in einer leerstehenden Wohnung zwischengelagerte Möbel, die im Übergangsquartier keinen Platz hatten, waren bereits im Vorfeld in der nun fertig sanierten Kita aufgebaut worden. Begonnen hat der Umzug im Grunde genommen bereits am 25. September. Daran haben die örtlichen Bauhof-Mitarbeiter Frank Dietrich und Tino Krebs einen großen Anteil.

Noch am Freitagnachmittag begannen die Erzieher um Kita-Leiterin Kerstin Busse damit, die ersten Kisten auszupacken. „Ohne unseren Bürgermeister Dietmar Schmidt, der jeden Tag auf der Baustelle war, wären wir noch immer nicht umgezogen. Dafür möchte ich im Namen meines gesamten Teams Danke sagten“, betont Kita-Leiterin Kerstin Busse.

Hier und da müssen die Bauhofmitarbeiter an diesem Umzugstag auch zum Werkzeug greifen, wenn es irgendwo klemmt.

9. Oktober: Willkommen zurück im Schloss

Montag, Mittwoch und Donnerstag ist Zeit für das Erzieherteam, alles für die Neueröffnung der Kita vorzubereiten. Und das wird am 9. Oktober sein. Um 6 Uhr morgens werden die ersten Kinder in Empfang genommen, um 7 Uhr sind alle Erzieher vor Ort.

Bürgermeister Dietmar Schmidt kann am Umzugstag den Termin für den Tag der offenen Tür verkünden. Am Freitag, 27. Oktober, können sich interessierte Bürger in der umfassend sanierten Kindereinrichtung zwischen 14.30 und 17 Uhr umschauen.

Beim Rundgang durch das „neue“ Schloss berichtet Dietmar Schmidt auch von den Arbeiten auf dem Spielplatz. „Die Außenanlagen und Spielgeräte sind nach den Auflagen der Dekra hergerichtet.“

Vier Jahre im Rathaus untergebracht

Gut vier Jahre waren die Mädchen und Jungen samt ihrer Erzieher der Kita „Schloss Trautenburg“ im Ausleber Rathaus untergebracht. Neben den Horträumen waren der Sitzungssaal und eine ehemalige Wohnung für das Ausweichquartier hergerichtet worden. Dass die Kita so lange im Ausweichquartier verbleiben und der Rückzug mehrfach verschoben werden musste, hat wohl niemand geahnt.

Der Grundschulhort wird seine einstigen Räume im Erdgeschoss wieder beziehen. Vorher werden hier Renovierungsarbeiten erledigt.

Im Obergeschoss wird der Sitzungssaal wieder hergerichtet. Alle anderen Räume bleiben, wie sie sind. „Wer weiß, wofür wir sie noch einmal brauchen“, meint Bürgermeister Dietmar Schmidt.