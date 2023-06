Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gemeinde Westliche Börde - In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde in Ausleben betont, dass Üplingen bereits aufgeschaltet ist. Die Arbeiten in Warsleben „liegen in den letzten Zügen“, so dass auch hier dem Fertigstellungstermin 30. Juni 2023 nichts im Wege stehen dürfte.