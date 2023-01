Dass Schulsozialarbeit auch an weiterführenden Schulen eine wichtige Größe ist, beweist Jenny Reimann an der Oschersleber Berufsschule. Sie berichtet von den Themen und Herausforderungen in ihrem Berufsalltag.

Oschersleben - Wenn Jenny Reimann ihre berufliche Tätigkeit beschreibt, dann sieht sie sich vor allem als Beraterin, Begleiterin und Vermittlerin für sämtliche Probleme und Krisensituationen, die Berufsschüler beschäftigt. „Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, was ich in den Jahren meiner Tätigkeit hier noch nicht hatte“, fasst die Schulsozialarbeiterin, die seit zehn Jahren ihren Job an der Europaschule in Oschersleben versieht, zusammen.