Schulungsverbot im Schulraum: Gemeinde Völpke ist irritiert

Die Gemeinde Völpke hat ihr Ziel erreicht, in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Kurse für Senioren im Umgang mit modernen Medien anbieten zu können. Nur was den Schulungsort angeht, musste man von Amts wegen umdisponieren.

Völpke - „Wir wollten für unsere älteren Mitbürger, nicht nur aus Völpke und Badeleben, sondern an alle interessierten Senioren gerichtet, ein Angebot zum Kennenlernen der digitalen Welt schaffen, damit sie diese Entwicklung im Leben nicht verpassen müssen“, erklärt Völpkes Ratsmitglied Ralf Scherer, der das Projekt initiiert hat. „Zu diesem Zweck konnten wir dankenswerterweise eine Vereinbarung mit der Volkshochschule treffen, was uns sehr freut, denn so hatten wir uns das vorgestellt: Die Schulung kommt zu uns, so dass die Leute eben nicht die weiten Wege nach Haldensleben oder Oschersleben auf sich nehmen müssen.“