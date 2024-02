Der Schützenverein aus Hamersleben hat auch in diesem Jahr zur Grünkohlwanderung eingeladen. Aber nur im Ziel gibt es Leckeres zu essen. Auch während der Rast lassen es sich die Teilnehmer schmecken.

Hamersleben. - Zu den Höhepunkten im Vereinsleben des Schützenvereins Hamersleben von 1819 e.V. gehört neben dem Schinkenschießen ganz klar die Grünkohlwanderung. Bevor am Sonnabend, 10. Februar, gewandert werden konnte, musste am Vortag erstmal das namensgebende Wintergemüse verarbeitet werden. Die Schützenfrauen um Vereinschefin Korina Pasemann haben etwa 10 Kilogramm Grünkohl und 25 Kilogramm Kartoffeln verarbeitet. Letztere sollten als Klump und Kartoffelpuffer für die Jüngsten auf den Tellern landen.Die Hamersleber Grünkohlwanderung ist nichts für Langschläfer. Bereits um 8.30 Uhr war Treffpunkt am Schützenhaus. Hier wurden zwei große Verpflegungswagen mit allerlei Leckereien bestückt.

Korina Pasemann freute sich, dass auch in diesem Jahr wieder so viele der Einladung des Schützenvereins gefolgt sind, darunter auch Bürgermeister Klaus Graßhoff. Von der Vereinschefin erfuhren die Wanderlustigen die Route des Tages. Wegen des Regens der letzten Tage wollte man doch lieber auf befestigten Wegen bleiben und entschied sich für eine Tour durch und um den Heimatort. „Natürlich machen wir unterwegs auch öfter Mal Rast“, versprach Korina Pasemann.

Erst ein Foto, dann geht es los

Nach dem obligatorischen Gruppenbild vor dem Vereinsheim konnte die Grünkohlwanderung beginnen. Gut gelaunt machten sich Jung und Alt auf den Weg. Bereits an der Baustelle für die neue Grundschule gab es eine erste Rast. Hier schlug die große Stunde der Verpflegungswagen. Bei Glühwein, Punsch, Schmalzstullen, sauren Gurken und kühlen Getränken konnten die Energiespeicher der Teilnehmer aufgeladen werden. „Ich hab heute nicht gefrühstückt. Die Schmalzstullen sind immer so lecker“, war von einer sichtlich begeisterten Teilnehmerin zu hören.

Bei strahlendem Sonnenschein und fast frühlingshaften Temperaturen erkundeten die Schützen mit ihren Gästen den Heimatort, bevor alle pünktlich um 11.30 Uhr wieder am Vereinsheim eintrafen. Gemeinsam mit den Liebhabern des leckeren Wintergemüses, die nicht mit wanderten, ließen sich alle den Grünkohlschmaus schmecken. Hier zeigte sich, dass die Schützenfrauen nicht nur ein sicheres Auge und eine ruhige Hand haben, sondern auch hervorragende Köchinnen sind. Zu Grünkohl und Klump gab es Eisbein oder Knacker. Für die Jüngsten kamen Kartoffelpuffer und Apfelmus auf den Tisch. Alle ließen es sich schmecken und es gab viel Lob für Köchinnen.

Auch 2024 war die Grünkohlwanderung der Hamersleber Schützen wieder ein voller Erfolg und alle sind sich einig: Im nächsten Jahr wird wieder gewandert.