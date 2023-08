Wackersleben geht in seine letzte Woche, Eilsleben hängt auf jeden Fall noch das erste September-Wochenende dran. Die Freibad-Saison in der Oberen Aller, sie neigt sich dennoch dem Ende entgegen. Zum Bedauern der Betreiber und Gäste hat sie nie so richtig durchgezündet.

Wackersleben/Eilsleben - Das Freiluftkino sollte den Sommer im Wackersleber Freibad eigentlich zünftig abschließen. Nach dem erfolgreichen Konzertabend „Rock am Rettungsring“ Anfang Juli noch einmal ein geselliger Höhepunkt, nachdem man das Bad über die großen Ferien wetterbedingt allzu oft schließen musste.

Doch aus dem Filmvergnügen wird nichts. „Wir mussten beide Kinoabende leider absagen, da mit dem Veranstaltungspartner keine verlässliche Planung möglich war“, begründet Claudia Kaiser vom Förderverein Schwimmbad Wackersleben. Ein Ersatz war kurzfristig auch nicht in Sicht. „Also gehen wir jetzt bei hoffentlich nochmal bestem Badewetter ins letzte Saisonwochenende, und am 31. August ist dann Schluss, egal wie das Wetter dann noch wird, weil unser Rettungsschwimmer ab September nicht mehr zur Verfügung steht.“

Viel Leerlauf in der Ferienzeit

Dass ausgerechnet in der Ferienzeit viel Leerlauf zu verzeichnen war, sei bedauerlich, so Kaiser: „Zwischendrin war das Freibad für zwei, drei Wochen quasi durchgängig geschlossen. Aber wir kennen das mittlerweile und können es ohnehin nicht ändern. Es gibt halt immer mal diese Schlechtwetterphasen. Egal. Wir freuen uns trotzdem schon auf nächste Jahr.“

Was in dieser Saison sehr erfreulich war: „Wir konnten wieder einen Schwimmkurs anbieten. Zwölf Kinder haben zwei Wochen lang fleißig unter der Anleitung von unserem Rettungsschwimmer Remo Röthig schwimmen, tauchen, ins Wasser springen und die Baderegeln geübt.“ Ernst-August Böhlke nahm dann am Ende des Kurses die Prüfung ab. 24 freudestrahlende Augen, als es die ersehnten Urkunden und Seepferdchenabzeichen gab. Claudia Kaiser meint: „Die Kinder waren sehr glücklich, als sie ihren verdienten Lohn in den Händen hielten. Wir als Verein haben uns natürlich auch mit den Kindern gefreut und sind stolz, dass wir zumindest einen Kurs anbieten konnten. Der Dank geht an dieser Stelle natürlich auch an Remo und Ernst-August, die das überhaupt möglich gemacht haben.“

Die Nachfrage nach Schwimmkursen sei sehr hoch. „Schade daher, dass wir nicht alle Anfragen berücksichtigen konnten. Unser Plan ist es natürlich, auch im nächsten Jahr einen Kurs durchzuführen.“

Die Frühschwimmer-Gruppe in Eilsleben hat immer ihren Spaß – und kostet auch die letzten Badetage noch genüsslich aus. Foto: Ronny Schoof

Einen Schwimmlernkurs hatte auch das Freibad in Eilsleben am Start. Bademeister Lucas Veckenstedt kann in diesem Zusammenhang nur bestätigen, was die Wackersleber berichten: „Der Kurs war ruckzuck ausgebucht, und wir hätten jetzt auch schon den fürs nächste Jahr komplett belegen können.“

Gebadet werden kann in Eilsleben auf jeden Fall noch bis einschließlich 3. September. Darüber hinaus allenfalls, wenn noch ein Spätsommerhoch in Aussicht kommt. „Das müssten wir dann kurzfristig mit der Gemeinde klären“, so Veckenstedt. Die letzten Badetage voll auskosten werden die Früh- und Spätschwimmer, die in dieser Saison wieder täglich bei Wind und Wetter ihre Bahnen ziehen.