Eine Woche lang wird gepflückt, gehäckselt, eingekocht und abgefüllt. Die Schüler der Oschersleber Europaschule produzieren aus Äpfeln und Birnen über 1.000 Liter Saft. Warum dieses Projekt den Schülern etwas fürs Leben beibringt.

Mohammed Amin Haji (links) und Mohammad Ayoub waren bei dem gesamten Apfelsaftprojekt dabei. Vom Pflücken bis zum fertigen Saft haben die zwei beim Entstehungsprozess geholfen und sind stolz auf den leckeren Apfelsaft.

Oschersleben - Bis der Apfel vom Baum als Saft in der Flasche oder wie an der Europaschule in Oschersleben im Vakuumbeutel landet, braucht es dafür viele fleißige Hände. Vier davon gehören Mohammed Amin Haji und Mohammad Ayoub. Die zwei Schüler der Agrartechnik-Klasse waren die ganze Woche bei dem Apfelsaftprojekt dabei. Zum vierten Mal in Folge wurde aus Äpfeln und Birnen vom Straßenrand und von der Streuobstwiese neben der Schule Saft hergestellt, weiß Fördervereinsvorsitzender Tommy Wende.