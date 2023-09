Beim Tanz an der Stange denken viele an Nachtclubs. Als Freizeitsport stehen aber andere Aspekte im Vordergrund. Trotzdem trifft Jennifer Olbricht immer noch auf viele Vorurteile. Seit einem Jahr leitet sie ihr eigenes Poledance-Studio in Oschersleben.

In Oschersleben kann man seit rund einem Jahr die Trendsportart Poledance und die als Aerial-Fitness bezeichnete Luftakrobatik an Reifen und Stofftüchern trainieren.

Oschersleben - Poledance wird als Sportart auch in Deutschland immer bekannter. So finden beispielsweise immer mehr professionelle Wettkämpfe statt. Trotzdem spürt Jennifer Olbricht in Oschersleben noch eine gewisse Zurückhaltung, wenn es um den akrobatischen Tanz an der Stange geht.